Seguridad
27 oct 2025 , 21:12

Quito: lo que se sabe del cadáver baleado que fue hallado en la avenida Simón Bolívar

El cuerpo tenía varios orificios de proyectil y en el sitio se hallaron 19 indicios balísticos. La Policía Nacional analiza las rutas de acceso para identificar a los autores del incidente.

   
  • Quito: lo que se sabe del cadáver baleado que fue hallado en la avenida Simón Bolívar
    Los policías en el punto donde fue hallado el cadáver, en la avenida Simón Bolívar.( Cortesía de la Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La madrugada de este lunes 27 de octubre de 2027, el cadáver de un hombre, de aproximadamente 40 años, fue encontrado en la avenida Simón Bolívar, cerca del redondel de Zámbiza, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

En la Policía Nacional se explicó que, tras recibir la alerta del ECU 911, se trató de una muerte violenta. En el lugar se encontraron 19 indicios balísticos. "Se desconoce la identidad de la víctima", manifestó el mayor Daniel Moreno, jefe subrogante del Distrito Eugenio Espejo de la Policía Nacional.

En una entrevista con medios de comunicación, el oficial añadió que la víctima tenía varios orificios de bala. Se presume que el sitio donde fue hallado el fallecido es una escena secundaria. Al parecer, le dispararon en otro sitio y lo abandonaron cerca de Zámbiza.

Los uniformados recibieron la alerta a las 05:30, pero el ataque armado ocurrió entre las 12:00 y 01:00. En el lugar donde arrojaron el cuerpo no hay cámaras de seguridad, pero los investigadores han efectuado la trazabilidad del hecho.

También analizan las rutas de acceso para identificar a los autores del incidente.

Le puede interesar: Por extorsiones desde un call center en Quito ya hay 31 sentenciados

Temas
Avenida Simón Bolivar
cadáver
Dinased
baleado
muerto
evidencias
indicios balísticos
Policía Nacional
Quito
Zámbiza
Noticias
Recomendadas