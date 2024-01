Ecuador bajo ataque: La información falsa y el desconocimiento para actuar en casos de terrorismo provocan caos y alteran a la gente

El terrorismo es un escenario desconocido y nuevo para el cual el país no está listo. No existen protocolos oficiales establecidos para instruir a la población y dar herramientas para actuar en una crisis, pero, ¿qué hacer?

Cuando hay autos en llamas no se debe apagar este tipo de incendios, según los expertos este es un error ya que en el interior puede tener explosivos que se activan al mínimo contacto.

Al hacerlo expone a las personas que se encuentran a una cuadra a la redonda debido a la ola expansiva del artefacto. Aléjese del lugar con calma y llame de inmediato al Ecu 911, y es ideal tener a la mano el nombre de las calles exactas para hacer un reporte.

Lea también: 143 personas han sido detenidas por terrorismo en seis días de operativos en Ecuador

En el caso de encontrar un paquete abandonado hay tres reglas, no mover, no tocar y no abrir. Usualmente los terroristas dejan cartones envueltos con cuerdas, cintas adhesivas o tipo regalo para llamar la atención; el contenido es incierto y puede ser descubierto con seguridad por agentes especializados de la Policía, alerte al resto de personas con prudencia y llame al número de emergencia.

Si un artefacto ya estalló en calles o edificios hay que tomar distancia, identificar un sitio seguro y notificar a las autoridades, es importante ayudar a niños y a adultos mayores.

En caso de personas extrañas merodeando algún sector se puede alertar a la Policía. Si es un carro desconocidos estacionados más de dos horas pueden ser reportados al Ecu 911, en caso de que tenga placa, anotarla, si es posible registrar la marca, modelo o color ayuda para identificar a sus propietarios.

Le podría interesar: Protocolos en caso de suicidios en el Metro de Quito

La tecnología mal utilizada puede generar informaciones falsas, por ello, para evitarlas es necesario verificar que la página sea de una fuente o medio confiable, en caso de fotografías se puede comprobar su veracidad o que corresponda información real con Google Image o Bing.

Es importante siempre que se tengan dudas, verificar si las fechas corresponde al evento que hace referencia, es decir, si es actual.