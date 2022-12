Caso Norero: Fiscalía reinstala audiencia por presunto lavado de activos

Además, era accionista de seis empresas, de esas, dos ya no están activas. Aquí un recuento:

Norero, alias El Patrón , asesinado en la cárcel de Cotopaxi, el pasado 3 de octubre. La Policía lo detuvo el 25 de mayo de este año , después de siete meses de investigaciones, en una exclusiva urbanización de Samborondón , donde la policía halló casi siete millones de dólares en efectivo , lingotes de oro, relojes y joyas, que suman un total de más de $ 10 millones en su poder, que no pudo justificar.

Entramado empresarial de Norero

De Norero también hay más, ya que en 2019 fundó junto a su hermano Israel Willian Norero, Norerodesign C.A. dedicada a campañas de comercialización y servicios de publicidad. En 2021, Norero, también fundó Agronortig C.A., dedicada al cultivo de cacao. Ambas también están siendo investigadas por lavado de activos.

Mientras que, en 2021, compró acciones en Ashimha-Life S.A. (disuelta) dedicada a la construcción de edificios. La Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos contra la empresa, donde figura Nikoo Farhang, de Canadá, junto a Norero como accionistas.

Norero también figuraba como accionista minoritario de empresas de transporte de carga pesada. Norero tenía acciones junto a 228 personas más en Garotrans S.A. Esta empresa fue constituida en Ambato, en 2013. Ecuavisa.com contactó al número y correo que consta en la Superintendencia de Compañías, pero no hubo respuesta.

Asimismo, alias El Patrón, también figura como accionista minoritario de Transtocar S.A. junto a 258 personas más, dedicada al transporte de carga. Hablamos con el representante legal de la empresa Iván Eduardo Naranjo, quien señaló que Norero adquirió las acciones el pasado 19 de enero de 2021 y pagó 2.500 dólares.

"A Transtocar llegan muchos socios entre ellos la persona en cuestión, pero nosotros no tenemos la inteligencia (o un sistema avanzado) para saber qué clase de personas son", aclara y asegura que Norero cumplía con todos los requisitos, como: no tener deudas en el SRI, no tener antecedentes penales, "basado en eso, se envía a la Super y son ellos los que autorizan a que sea socio".

Naranjo explica que, en abril de este año, la Superintendencia de Compañías le envió una notificación pidiendo toda la información de la empresa, pero hace dos semanas atrás le llegó una resolución favorable de que no se vincula a Transtocar dentro del caso Norero.