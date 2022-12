Portocarrero y Norero: ¿en qué empresas invirtieron los narcos en Ecuador?

Portocarrero invirtió en belleza y transporte

En 2021, Portocarrero compró las acciones a los tres fundadores de la empresa, por eso, figura como dueño mayoritario de esta empresa junto a su familiar Kevin Andrés Portocarrero Montaño, quien no tiene acciones en ninguna otra compañía, según el Portal de Superintendencia de Compañías.

Portocarrero , alias Chugo Porto , capturado en el extranjero, tiene un largo historial delictivo, según el portal del Consejo de la Judicatura, desde 2002, registra delitos por robo, plagio, asesinato, rapto, asociación ilícita, tentativa de asesinato. Pero, en el país no se lo investigaba por narcotráfico en sí. Una investigación transnacional logró capturarlo en el exterior, ahora, Estados Unidos procesa su extradición.

Ecuavisa.com contactó a la empresa antes mencionada, la cual respondió que en septiembre de este año Portocarrero adquirió un vehículo de carga pesada y solicitó ser socio, "revisando que no tenía ningún impedimento legal se procedió a incorporarlo", precisó René Avilés, a través de un correo electrónico, a nombre de la empresa, pero no especificó cuál era su cargo. Además, añadió que se lo hizo "con el fin de cumplir los requisitos de movilidad de la ANT".

Todas las empresas antes mencionadas continúan activas. El ministro del Interior, Juan Zapata , confirmó a Ecuavisa.com que "recién se abrió investigación" contra las empresas, pero no especificó cuáles.

Mares Tropicales Martropic S.A. empresa dedicada a la pesca también fue fundada, en 2019, por el hoy detenido. Sin embargo, ese mismo año vendió sus acciones, Ecuavisa.com se contactó con el número de la empresa que, consta en el Portal de Superintendencia de Compañías, pero la persona que atendió no quiso referirse al tema.

Entramado empresarial de Norero

Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, era accionista de seis empresas, de esas, dos ya no están activas. Según los registros de la Superintendencia de Compañías , las seis empresas que fundó registran actividades de venta de cacao, seguridad privada, construcción y, al igual que Portocarrero, de transporte pesado de carga y de servicios de belleza.

Norero al igual que Portocarrero también figuraba como accionista minoritario de empresas de transporte de carga pesada. Norero tenía acciones junto a 228 personas más en Garotrans S.A. Esta empresa fue constituida en Ambato, en 2013. Ecuavisa.com contactó al número y correo que consta en la Superintendencia de Compañías, pero no hubo respuesta.

Asimismo, alias El Patrón, también figura como accionista minoritario de Transtocar S.A. junto a 258 personas más, dedicada al transporte de carga. Hablamos con el representante legal de la empresa Iván Eduardo Naranjo, quien señaló que Norero adquirió las acciones el pasado 19 de enero de 2021 y pagó 2.500 dólares.

"A Transtocar llegan muchos socios entre ellos la persona en cuestión, pero nosotros no tenemos la inteligencia (o un sistema avanzado) para saber qué clase de personas son", aclara y asegura que Norero cumplía con todos los requisitos, como: no tener deudas en el SRI, no tener antecedentes penales, "basado en eso, se envía a la Super y son ellos los que autorizan a que sea socio".

Naranjo explica que, en abril de este año, la Superintendencia de Compañías le envió una notificación pidiendo toda la información de la empresa, pero hace dos semanas atrás le llegó una resolución favorable de que no se vincula a Transtocar dentro del caso Norero.