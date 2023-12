Caso Metástasis | Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo, cobró USD 200 mil para liberar a dos hombres de Norero

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, cobró 200 mil dólares para liberar a dos delincuentes de la red del narcotraficante Leandro Norero, según los chats del caso Metástasis.

Consta la negociación desde que el juez, ahora preso, borra nueve penas que pesaban en contra de alias Madrid y alias Cuyuyuy, hasta que emite las boletas de libertad.

En un chat grupal, uno de los beneficiados conversa con Norero sobre los pagos al juez

Norero: estamos hablando de 200k.

Desconocido: él ya tiene 75 que le hemos dado

El intermediario entre Curipallo y Norero era el abogado Cristian Romero, quien no fue detenido en los operativos del pasado 13 de diciembre.

Norero pide que le advierta al juez que si algo sale mal debe devolver la plata. Curipallo le responde por chat de Telegram con un extenso mensaje. Este es un fragmento:

"Doctor, yo soy juez constitucional debidamente posesionado después de un concurso, nadie puede desobedecer mi orden. Ahí tienen una sentencia de más de 125 hojas, si hacen calentar la vuelta ya es cuestión de ustedes, pues me meten también en problemas con el Consejo de la Judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme.

En caso de que ustedes se equivoquen y no controlen la cosa adentro y hagan bomba pido sean conscientes y me dejen por lo menos 30m para poder con eso sobrevivir si me suspenden y utilizar algo para arreglar el sumario que me han de poner, no es mucho en comparación con el riesgo que estoy corriendo doctor.

Con ese compromiso mi doctor dele y vamos adelante, si no no ha pasado nada y no pongo en riesgo mi prestigio".

Norero le dice que le pagará el saldo solo cuando salgan las boletas de libertad, y pregunta:

Norero: cuánto es el valor que tienen que pasar los muchachos

Desconocido: 62.500 cada uno

El acuerdo se concreta y el juez Curipallo incluso les manda la sentencia antes de publicarla para que la revisen. El 20 de septiembre emite las boletas de libertad para Santiago Madrid, alias Madrid, y John Navarrete, alias Cuyuyuy.

Pero al siguiente día el juez recibe esta notificación del Consejo de la Judicatura que le abrió una investigación, y le escribe al abogado Romero

Curipallo: doc tengo que estar mañana en la mañana en Quito, no me deje morir

Romero: no mi doc cómo cree

Norero accede a enviarle 10 mil dólares más para que arregle. Luego Curipallo escribe que se salvó de la sanción, y menciona a Igor, sin su apellido. A la fecha Igor Vasco era director de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Curipallo: doc, Igor me acaba de confirmar que no me suspenden, pero tenemos que arreglar arriba

Romero: belleza mi doc, de una, ya le llega eso. Usted sabe el jefe es de palabra

Curipallo: sí mi doc pero me piden más. Ya mañana les digo cuánto más debemos meter y quedo blindado arriba. También Igor mañana culmina funciones acá y se va de asesor de Juan Murillo.

Emerson Curipallo está detenido en la Cárcel 4 de Quito y es uno de los 31 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis.