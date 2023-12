Salcedo se mostraba admirado por el poderío que había acumulado Norero, y le reconoce que poco conocía de él. Norero le explica que él estaba desde hace años detrás de JL, "siempre estuve ahí", pero la diferencia, le decía, es que a él no le gustaba andar en la calle, "por eso no conocían de mi". Norero le aclara que su motivación era otra, "lo que siempre me gustó era hacer dinero".

Norero en respuesta le decía que aquello solo dependía de una cosa: "Decidirme coger el país y no lo hago porque la verdad esto no es vida". Salcedo lo aconsejaba que replique la fórmula de su exaliado: "Ya arma una reunión con todos y ya dejen esa nota y haz como hacía J con sus espacios". Con ello, decía Salcedo, Norero acabaría con la disputa.

En la conversación, Salcedo insiste: "Naño, y ¿quién lo mata? Ese man era re calidad de hombre". Norero responde que, JL, había tenido un problema de años con una persona, "un muerto de por medio", dice y continúa el relato: "J mató a un hermano de un man pesado que trabajaba con mexicanos, pero fue hace años", aclara.

Norero continúa: "Lamentablemente este loco no puso asunto en eso y creyó que todo había quedado en el pasado. Se durmió y lo mataron".

Salcedo le cuenta otra hipótesis y le hace hincapié "pero su gente lo regaló", Norero le explica que JL creyó que tenía el control de todo, y que hubo muchos factores para su muerte, pero reconoce que "gente cercana se volteó".

Norero finalmente cuenta detalles de la cercanía que tenía con JL, "yo siempre le dije no des chance quédate a mi lado", "no confíes en nadie", "jajaja hasta barba le hice poner, implante". Y le reafirma a Salcedo que él "jamás" ocuparía el puesto de JL, "el respeto que me tienen y me lo he ganado, pero solo espero la voluntad de Dios".