Caso Metástasis | El abogado Romero le llevó mariachis a la hija de Norero por su cumpleaños

En un momento, Norero le dice que esa sorpresa es "demasiado". El abogado le consulta si cancela los mariachis, aunque le resalta que y apagó. Al final, él accede y se muestra agradecido.

Norero: Mi dr no sabe cuanto le agradezco su gesto Dios me lo bendiga siempre a ud toda su familia su equipo de trabajo las lágrimas se me salen en no poder compartir con mi familia estar en el cumpleaños de mi hija

Norero: Este gesto no lo voy a olvidar nunca gracias por sacar una sonrisa un sentimiento a mi hija y mi familia. Se q soy cargoso muchas veces se q hay momentos q exploto pero aquí a mas de un cliente tiene un amigo incondicional

Tras este mensaje, Romero le envía unas 15 fotos de los mariachis al frente de la casa de Norero. Su esposa y su hija disfrutan de la sorpresa.

