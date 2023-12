Caso Metástasis | Norero y su abogado hablaban de las boletas de excarcelación de Glas y Salcedo

Leandro Norero se molestó con su abogado Cristian Romero debido a que este no acudió a una audiencia en uno de los casos que se investigaba contra el narcotraficante. Así lo expone Fiscalía en uno de los chats de inicios de septiembre del 2022 en el marco del caso Metástasis.

Romero, quien ahora está prófugo, le ofrece disculpas en reiteradas ocasiones debido a su ausencia y a la de su equipo de abogados. Además, terminan hablando de las boletas de excarcelación de G y S, quienes serían Jorge Glas y Daniel Salcedo, mencionados también en otros chats del caso Metástasis.

"No confío. Y más aún ayer que no se conectó a la hora que fue mi audiencia. Me tiene muy ofendido usted y toda su gente. Así que no se comprometa en cosas que no va a poder. Porque vamos a tener fuertes problemas", reclama Norero.

Y Romero le responde: "Jefe, yo sé que usted está molesto conmigo. Sí me lo dijo hoy El Estimado. Yo también confío en mi equipo. Ayer me fallaron pero asumo mi responsabilidad".

(Las abreviaciones y errores ortográficos son propios de las conversaciones)

Norero: Ud ya no tengo de qué forma hablarle le dije aléjese de esos bucaram ahí está metido

El abogado, de forma sumisa, le explica que su equipo de trabajo no coordinó de forma adecuada la diligencia, por lo que nadie acudió a una audiencia contra Norero. Él no fue porque debía pasar por su esposa a una clínica.

Norero: Pero a mí no me venga con payasadas

Romero: No culpo a nadie. Yo soy el director del equipo

Romero: Créame jefe estoy consciente de mi error y le pido disculpas a nombre de todo su equipo.