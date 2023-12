Caso Metástasis | Mayra Salazar era una de las operarias de Norero, según Fiscalía

Aunque recién fue enrolada por el Consejo de la Judicatura en octubre de este año, Mayra Salazar ya tenía un rol protagónico en la Corte de Justicia del Guayas desde enero de 2022, cuando Fabiola Gallardo fue electa presidenta de esa entidad y ella apareció como su asesora de comunicación.

Le manejó la agenda de entrevistas y eventos, la acompañó a reuniones dentro y fuera del país, en una ocasión en Washington durante una cita de la OEA. Pero además asesoraba a Cristina Reyes desde la Asamblea y luego en el Parlamento Andino, en Colombia. Por esa función ganaba cerca de 3 mil dólares.

Y ahora en los chats publicados en el caso Metástasis la Fiscalía la revela como una de las operadoras de Leandro Norero y su emisaria ante jueces.

LEA: Caso Metástasis: ¿qué rol desempeñó Mayra S. dentro de los chats con Leandro Norero?

En una conversación del 22 de julio de 2022 hacen referencia al juez Ronald Guerrero.

Norero le escribe: que no dicte prisión a los nuevos vinculados. Sobre esa lista de vinculación que pida audiencia después de unos 15 o 20 días.

Mayra le responde: jajaja oiga me ha hecho reír. Perfecto. Amor ya está. La va a extender un mes.

Según la Fiscalía existen depósitos que se realizaban a la cuenta de Salazar y en un chat le agradece a Norero la entrega de un computador.

LEA: ¿Quién asesinó a Leandro Norero? Estas son las hipótesis que se manejan del caso

En otro intercambio de mensajes, ella le escribe:

Sabes que Daniel está que me j... que te diga que trabajes con él y yo cara de tuco le digo trabajar en qué? Explícame que yo soy su intermediaria, a ti no te conoce jajaja.

Y Norero le contesta: yo no estoy trabajando en nada, ese loco no sé qué película se hace jajaja.

Salazar: pos no se bb, ya le dije que me diga a mí sino nada. Yo soy su representante.

Incluso, según los chats, ella colaboraba con el ingreso de artículos prohibidos en la cárcel.

Norero: Ahí mira jajaja es para el centro que le quiero entrar con un donación así y de ahí meter más cosas.

Salazar: más cosas como que jajaja dígame la plena porque si mete juguetes me busco otro man que vaya a dejar y a nombre de otra persona no pongo la fundación que luego me meten presa y a mí allá si me violan y no necesariamente usted.

Ahora está detenida, es una de las procesadas por presunta delincuencia organizada.