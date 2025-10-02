Caso magnicidio FV: la Fiscalía pidió receptar testimonios anticipados de Ronald Herrera y Marcelo Lasso

En el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinato-fernando-villavicencio-norero-rol-jose-serrano-DI10188487 target=_blank>caso Villavicencio</a></b>, la <b>Fiscalía solicitó que se recepten</b> los <b>testimonios anticipados </b>del expolicía de la UIAD, <b>Ronald Herrera</b>, y del excompañero de celda del narco Leandro Norero, <b>Marcelo Lasso,</b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinato-villavicencio-jose-serrano-coordino-para-que-sicarios-colombianos-escapen-IC10218000 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>