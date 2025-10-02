Seguridad
02 oct 2025 , 12:59

Caso magnicidio FV: la Fiscalía pidió receptar testimonios anticipados de Ronald Herrera y Marcelo Lasso

Uno involucró a la policía y otro a miembros de la organización criminal, Los Lobos.

   
En el caso Villavicencio, la Fiscalía solicitó que se recepten los testimonios anticipados del expolicía de la UIAD, Ronald Herrera, y del excompañero de celda del narco Leandro Norero, Marcelo Lasso, quienes rindieron versión previamente.

El primero confesó, entre otras cosas, que por orden de José Serrano y Daniel Salcedo, con ayuda de otros policías, hicieron seguimientos a Fernando Villavicencio.

Y Lasso, reveló detalles del seguimiento paralelo a cargo de Los Lobos. En junio de 2022, Xavier Jordan, Ronny Aleaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glas, pidieron a Norero que ejecute el plan a cambio de USD 200 mil. Norero encargo el trabajo a Daniel Salcedo.

Lea: Asesinato de Villavicencio: José Serrano coordinó para que los sicarios colombianos escapen, según declaración de Marcelo Lasso

En octubre de ese año, Norero fue asesinado en prisión y se cayó el plan. En 2023 se retomó.

“El hecho de ser candidato presidencial los ponía incómodos”.

Según la versión, el seguimiento se retomó, Salcedo pidió a los cabecillas de Los Lobos, alias Pipo, y su hijastro, Esteban Aguilar, que lo hagan.

El precio fue USD 1 millón, medio millón para los lobos y la otra mitad para la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra. Juntos lo seguirían y lo matarían.

“Se convocó a todos las cabezas de los lobos en el pabellón 9 en Guayaquil para informarnos que estemos pendientes con las noticias y la inteligencia que nos pasen los muchachos en la calle a nosotros”.

El testigo dio más nombres y roles en la organización criminal:

Alias Sianca, encargado de las finanzas de Los Lobos, coordinó con el colombiano Juan Pablo Jaramillo para llevar a alias Gordo Luis a Cali a entregar el dinero a la disidencia. El exguerrillero Patricio Hermosa concretó la reunión para el pago.

Alias invisible, alias Fuerte, alias Primo, estuvieron cargo del seguimiento.

“Y el seguimiento policial estuvo a cargo de los contactos del señor José Serrano que le pasaban información directamente a Pipo, al primo, a Patricio Hermosa para triangular toda la operación”.

Un día antes del asesinato, se conoció en prisión que Serrano coordinó para que Villavicencio use una camioneta de la UIAD.

“Entró la llamada del encargado de Serrano para comunicarle a alias Primo que ya estaba gestionado todo para que no se le dé un vehículo blindado (...) que ya se había coordinado con elementos de la guardia para que haya ciertos movimientos que permitan que se perpetre el hecho”.

Le puede interesar: La camioneta en la que fue asesinado Fernando Villavicencio fue incautada

Todos estos detalles se ampliarán bajo juramento y serán usados en un eventual juicio contra Jordán, Serrano, Salcedo y Ronny Aleaga.

