30 sep 2025

Coautor del crimen de Jorge Gabela participó en asesinato de Fernando Villavicencio, según testimonio

El testimonio apunta a alias Sianca, quien fue declaro muerto, pero que según el versionante sigue vivo y maneja las finanzas de Los Lobos.

   


Uno de los coautores del asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela, fue mencionado en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Julio Sánchez Salavarría, alias Sianca.

De acuerdo a la versión de Marcelo Lasso, amigo del fallecido narcotraficante Leando Norero, Sianca recibió el millón de dólares que, según él, recogieron Rafael Correa, Jorge Glas, José Serrano, Xavier Jordán y Daniel Salcedo para pagar el asesinato de Fernando Villavicencio.

“El encargado fue Daniel Salcedo de pasárselos a alias Sianca que es la persona encargada de la finanzas de la organización”.

“Alias Sianca se encargó de sacar en efectivo los USD 500 000 que tenían que entregar a los colombianos”.

Sianca fue detenido en abril de 2011 y sentenciado en julio de 2012, por el caso Gabela. Ese mismo año fue vinculado al asesinato del policía Christian Cuñez. Por cada caso fue condenado a 25 años, pero en la unificación de penas alcanzó los 35 años.

Declarado muerto, pero está vivo

Finalmente, a inicios de este año se declaró la extinción de su pena por muerte. Supuestamente, ocurrió en octubre de 2023 por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el versionante asegura que Sianca está vivo.

“Él figura legalmente como muerto, pero, pues no, no está muerto y él es el que maneja el tema financiero de Los Lobos”.

“Él tiene su trinchera en el barrio Garay (Guayaquil) porque ese barrio es una fortaleza, pues él es dueño, amo y señor de ese barrio”.

Sianca, mencionado en el caso Plaga

Según información policial, en la cárcel, alias Sianca formó parte de Los Choneros, protagonizó matanzas carcelarias con los Chonekillers y Tiguerones y finalmente llegó a Los Lobos como uno de sus cabecillas.

Su nombre también se mencionó en el caso Plaga, pues había obtenido beneficios penitenciarios por gestión de su abogado Cristian Romero y los jueces Emerson Curipallo y Ángel Lindao, todos vinculados a una red de corrupción.

