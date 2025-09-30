Coautor del crimen de Jorge Gabela participó en asesinato de Fernando Villavicencio, según testimonio

Uno de los coautores del asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela, fue mencionado en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Julio Sánchez Salavarría, alias Sianca.

De acuerdo a la versión de Marcelo Lasso, amigo del fallecido narcotraficante Leando Norero, Sianca recibió el millón de dólares que, según él, recogieron Rafael Correa, Jorge Glas, José Serrano, Xavier Jordán y Daniel Salcedo para pagar el asesinato de Fernando Villavicencio.

“El encargado fue Daniel Salcedo de pasárselos a alias Sianca que es la persona encargada de la finanzas de la organización”.

“Alias Sianca se encargó de sacar en efectivo los USD 500 000 que tenían que entregar a los colombianos”.

Sianca fue detenido en abril de 2011 y sentenciado en julio de 2012, por el caso Gabela. Ese mismo año fue vinculado al asesinato del policía Christian Cuñez. Por cada caso fue condenado a 25 años, pero en la unificación de penas alcanzó los 35 años.

