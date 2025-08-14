Seguridad
14 ago 2025 , 14:51

Carchi | Un hombre que transportaba media tonelada de cocaína permanecerá bajo prisión preventiva

Según la Policía, el cargamento estaría valorado en USD 25 millones y tenía como destino Europa.

   
  • Carchi | Un hombre que transportaba media tonelada de cocaína permanecerá bajo prisión preventiva
    La droga estaba oculta en un compartimento oculto.( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar, en la provincia del Carchi, dictó prisión preventiva para Marcos Iván A. G. La Policía lo encontró conduciendo un vehículo de carga, que tenía un compartimento oculto en el que transportaba 550 kilos de cocaína.

La fiscalía informó que el hombre fue aprehendido en un operativo de control en la Panamericana E35, a la altura del sector de La Paz. Los uniformados detuvieron la marcha del tanquero conducido por Marcos Iván A. G., quien mostró un "inusual nerviosismo".

LEA: Dos agentes de tránsito de Manta fueron asesinados en cuestión de horas

Tras un registro minucioso, la Policía detectó el compartimento tipo caleta en la parte superior delantera, por lo que se dio aviso a la Fiscal de turno para continuar con el procedimiento en la Unidad Antinarcóticos. El tractocamión quedó bajo custodia policial.

Según la Policía, el cargamento estaría valorado en USD 25 millones y tenía como destino Europa.

El procesado enfrenta de 22 a 26 años de cárcel

En el interior del compartimento, las autoridades encontraron 28 sacos de yute de color negro, que contenían 550 bloques tipo ladrillo, con un logotipo que decía “MAZDA”. Los bloques estaban embalados con cinta adhesiva color café.

Las pruebas de pesaje y de homologación confirmaron que se trataba de 550 kilos de cocaína. El aprehendido también tenía en su poder dos celulares.

Revise: Además de Durán y Manta, la mafia se infiltra en agencias de tránsito de Esmeraldas, Puerto López, entre otras

Con estos elementos, Fiscalía formuló cargos contra Marcos Iván A. G. en flagrancia. El Juez acogió el pedido de la Fiscal a cargo y dictó prisión preventiva. La instrucción fiscal de este caso tendrá una duración de 30 días y el ahora procesado podría enfrentar una sentencia de 22 a 26 años de cárcel.

Temas
cocaína
Droga
decomiso drogas
Policía Nacional
Fiscalía General del Estado
Carchi
Noticias
Recomendadas