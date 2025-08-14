Carchi | Un hombre que transportaba media tonelada de cocaína permanecerá bajo prisión preventiva

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar, en la provincia del Carchi, dictó prisión preventiva para Marcos Iván A. G. La Policía lo encontró conduciendo un vehículo de carga, que tenía un compartimento oculto en el que transportaba 550 kilos de cocaína.

La fiscalía informó que el hombre fue aprehendido en un operativo de control en la Panamericana E35, a la altura del sector de La Paz. Los uniformados detuvieron la marcha del tanquero conducido por Marcos Iván A. G., quien mostró un "inusual nerviosismo".

LEA: Dos agentes de tránsito de Manta fueron asesinados en cuestión de horas

Tras un registro minucioso, la Policía detectó el compartimento tipo caleta en la parte superior delantera, por lo que se dio aviso a la Fiscal de turno para continuar con el procedimiento en la Unidad Antinarcóticos. El tractocamión quedó bajo custodia policial.

Según la Policía, el cargamento estaría valorado en USD 25 millones y tenía como destino Europa.