Seguridad
14 ago 2025 , 10:08

Dos agentes de tránsito de Manta fueron asesinados en cuestión de horas

Desde 2022, 14 funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta han sido asesinados. Por vínculos con Los Choneros, la entidad se encuentra intervenida por el Gobierno.

   
  • Dos agentes de tránsito de Manta fueron asesinados en cuestión de horas
    Imagen de un carro en el que fue asesinado un agente de tránsito de Manta la mañana de este jueves 14 de agosto de 2025.( API/Ariel Ochoa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Los agentes de tránsito David Yánez Velasco y Javier Morán Suárez, fueron asesinados en distintos lugares de Manta, la mañana de este jueves 14 de agosto.

El primer caso se registró cerca a las 06:20, cuando Yánez fue interceptado en la ciudadela Costa Azul por los ocupantes de otro carro, quienes les dispararon en al menos 10 veces.

Un vehículo incinerado fue hallado a pocos kilómetros por la Policía Nacional, por lo que se presumen que habría sido usado por los criminales.

El segundo crimen ocurrió alrededor de las 11:00 en la entrada de los contenedores del sector de Nuevo Tarqui. El hombre falleció por la gravedad de sus heridas en una casa de salud. Las motivaciones de ambos crímenes aún no se conocen.

Le puede interesar: Además de Durán y Manta, la mafia se infiltra en agencias de tránsito de Esmeraldas, Puerto López, entre otras

Con estos casos, desde 2022, 14 personas que fueron funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta han sido asesinados. Entre ellos se encuentra Geamil Rivera, quien fue cuñado de alias Rasquiña, que fue acribillado en marzo de 2024.

Revise: La mafia apunta a las agencias de tránsito en Ecuador por estas razones

Ese fue uno de los ejemplos de la filtración del grupo terrorista Los Choneros en la institución. Yandri Macías, hermano de alias Fito, que fue capturado en junio de 2025 por lavado de activos, trabajaba como jefe de analista informático.

Además, Christian Mendoza, hombre que fue capturado junto a alias Fito en una lujosa casa que estaba a su nombre en Montecristi, fue funcionario de la Agencia por 13 años. Su último cargo fue el de supervisor general de procesos administrativos.

Le puede interesar: Manta: en las oficinas de la Agencia de Tránsito se atiende con normalidad, tras intervención de la Policía

Estos casos y otros motivaron a que en julio de este año el Gobierno interviniera en ese organismo. "Esta empresa es un botín criminal", afirmó Reimberg durante la operación.

Temas
crimen
Policía Nacional
balacera
asesinato
agencia de tránsito de manta
Ecuador
Manabí
Manta
Noticias
Recomendadas