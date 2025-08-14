Un cadáver con 10 impactos de bala fue hallado en Guápulo, Quito

La alerta la dieron dos estudiantes de medicina, quienes se percataron que en una vía de tercer orden en Guápulo, oriente de Quito, se encontraba abandonado el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años.

"Con impactos de arma de fuego en su cuerpo. Dinased, Criminalística, Medicina Legal van a determinar las causa del deceso", dijo Rolando Molina, comandante del Distrito Manuela Sáenz.

Personal de Criminalística inspeccionó la zona y maneja una primera hipótesis. "Aparentemente, a esta persona la trasladaron de otro lugar", agregó Molina.

El cuerpo presentaba aproximadamente 10 impactos de bala y tendría al menos unas 12 horas de fallecido. Se confirmó que no portaba ningún documento que permita identificarlo.

El cuerpo fue llevado hasta la morgue de la Policía en medio de la incertidumbre de quienes viven en el sector.

