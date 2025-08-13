¿Dónde está Cielo Calderón?: adolescente desaparecida, en Quito, desde el 12 de agosto

Cielo Valentine Calderón Moya, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el martes 12 de agosto de 2025. Ella es estudiante, de tercero de bachillerato, del colegio Planeta Azul y desapareció mientras subía el cerro Casitagua en Pomasqui, atrás de las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), al extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Los parientes de la chica ya presentaron la denuncia en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased). Equipos de rescate de la Policía Nacional la buscan mediante drones en la zona del Casitagua. Ella mide 1,52 metros, es de tez trigueña, cabello negro largo y ojos cafés obscuros.

Vestía un saco de color lila con letras blancas que decían Clase 2025, licra verde, gorra blanca y llevaba una mochila rosada. Cielo Calderón subió sola a la montaña, a las 11:25 de ayer.

