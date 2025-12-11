13 años de cárcel para una mujer que asesinó a su novio, en Riobamba

Josselyn Daniela H. V. fue condenada a 13 años de cárcel por el asesinato de su novio, en Riobamba, informó la Fiscalía este 10 de diciembre.

El Ministerio Público dijo que el caso se remonta al 9 de noviembre de 2024. Ese día, la pareja, que llevaba siete años de relación, llegó a casa tras haber ingerido licor en una discoteca.

Hubo una discusión que subió de tono. La mujer tomó un cuchillo y lo apuñaló en el abdomen, causándole la muerte.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron al hombre sin vida. La mujer fue detenida en el acto.

En los exámenes posteriores se determinó que el ciudadano murió por "un shock hipovolémico y laceración intestinal por herida punzo cortante".

Fiscalía procesó a la acusada con base en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona al delito de homicidio con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años.

