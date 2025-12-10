Seguridad
Alias Mounstrito, sospechoso de asesinar a la concejala Diana Carnero, fue detenido en Naranjal

El sujeto es integrante del grupo delictivo Los Lobos.

   
    Imagen de Anthony P., alias Mounstrito.( Policía Nacional )
La Policía Nacional capturó a Anthony P., alias Mounstrito, integrante del grupo criminal Los Lobos y buscado por el asesinato de una concejala cometido en febrero de 2024.

La operación se desarrolló en Naranjal, Guayas, donde los agentes intervinieron un domicilio en el que varios miembros de Los Lobos se dedicaban presuntamente al tráfico de drogas y al almacenamiento de armas de fuego.

Mounstrito era requerido por las autoridades como presunto coautor del asesinato de la concejala de Naranjal, Diana Carnero, de 29 años, quien fue tiroteada en la cabeza por dos sicarios en motocicleta en la misma ciudad.

Aunque los atacantes lograron escapar, los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron a la Fiscalía identificarlos.

El otro implicado fue detenido pocos días después del crimen y, meses más tarde, condenado a 22 años de cárcel y al pago de una multa de USD 376 000.

