Alias Mounstrito, sospechoso de asesinar a la concejala Diana Carnero, fue detenido en Naranjal

La Policía Nacional capturó a <b>Anthony P., alias Mounstrito</b>, integrante del grupo criminal Los Lobos y buscado por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/concejal-naranjal-diana-carnero-fue-asesinada-tiros-XG6778725 target=_blank>asesinato de una concejala</a> cometido en febrero de 2024. La operación se desarrolló<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/concejal-naranjal-diana-carnero-fue-asesinada-tiros-XG6778725 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/coautor-asesinato-concejal-naranjal-condenado-22-anos-FK8682546 target=_blank></a>