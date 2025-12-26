29 años de cárcel para un hombre que asesinó a su expareja en Guayaquil

Un tribunal sentenció a 29 años y cuatro meses de cárcel a un hombre por agredir físicamente y violar a su expareja, a quien también retuvo y encerró durante dos días, informó este viernes 26 de diciembre la Fiscalía.

El caso se remonta al 21 de septiembre de 2023, cuando César Narciso P. R. sorprendió a la víctima en su domicilio, ubicado en el noreste de Guayaquil, la atacó con golpes y la obligó a ingresar a su casa. La mantuvo encerrada durante dos días y la violó.

La mujer logró escapar y fue auxiliada por sus vecinos, quienes alertaron a la Policía. El agresor fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad judicial.

Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, un juez no lo envió a prisión, sino que ordenó que se presentara periódicamente ante un juzgado y le prohibió salir del país.

Tres meses después, en la víspera de Nochebuena, el ahora sentenciado asesinó a su expareja y huyó a Perú.

La Fiscalía solicitó la difusión roja de Interpol, el agresor fue localizado y extraditado en agosto de 2025. Esto permitió continuar con este proceso penal y con otra investigación más que se abrió por el feminicidio de la mujer.

Además de la condena de cárcel, el tribunal ordenó que pague una multa de USD 501 020 y una indemnización de USD 5 000 a favor de la familia de la víctima.

En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada 10 violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).