05 sep 2025 , 06:00

Cárcel para hombre que abusó sexualmente de niña de nueve años, en Santo Domingo

La menor de edad tenía un vínculo familiar con el agresor.

   
    Imagen referencial para graficar a un detenido.( Fiscalía )
Jordán S. A. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, como autor directo del delito de abuso sexual perpetrado contra una niña de 9 años en San Jacinto del Búa, parroquia rural de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El delito ocurrió el 20 de septiembre de 2024. La Fiscalía contó que la niña fue enviada por su madre a traer una carretilla para la cosecha de cacao.

En ese momento, Jordán S. A., tío político de la madre, le pidió que se acercara a saludar; al hacerlo, el ahora sentenciado cometió actos de naturaleza sexual en su contra.

La niña logró contar lo sucedido a su madre, quien denunció al ECU 911 y al día siguiente los policías detuvieron al agresor sexual.

El abuso sexual está tipificado en el artículo 170, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de siete a diez años, cuando la víctima es menor de 14 años o tiene alguna discapacidad.

En este caso hubo una agravante porque la víctima pertenecía a su círculo familiar.

