Cárcel para hombre que abusó sexualmente de niña de nueve años, en Santo Domingo

Jordán S. A. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, como autor directo del delito de abuso sexual perpetrado contra una niña de 9 años en San Jacinto del Búa, parroquia rural de Santo