Cañar: El edificio de la Fiscalía de La Troncal fue baleado durante la madrugada

Los disparos provocaron daños en la fachada y en el interior del edificio. Al menos cinco casquillos de balas se encontraron en el sitio.

   
    Imagen de policías recabando indicios balísticos en el exteriores de la Fiscalía de La Troncal, la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025.( Cortesía )
Delincuentes balearon el edificio donde funciona la Fiscalía del cantón La Troncal, de la provincia de Cañar, la madrugada de este 19 de noviembre.

La Policía Nacional acudió al sitio después de recibir un reporte del ECU 911. Personal de limpieza alertó este suceso a las 06:30 al encontrar impactos de fuego en la puerta principal.

Funcionarios de Criminalística y Policía Judicial acudieron al sitio y constataron que los balazos también provocaron daños en el interior de las instalaciones, produciéndose agujeros en vidrios y puertas.

Imagen del daño producido en un vidrio divisorio de una oficina de la Fiscalía en La Troncal (Cañar) por un arma de fuego, la madrugada de este 19 de noviembre.
Imagen del daño producido en un vidrio divisorio de una oficina de la Fiscalía en La Troncal (Cañar) por un arma de fuego, la madrugada de este 19 de noviembre. ( Cortesía )

De acuerdo a prensa local, en esa calle hay una cámara de seguridad, que se espera que sea revisada para dar con la pista de los responsables de esta balacera.

Con este ataque, son dos dependencias de la Fiscalía que han sido baleadas en menos de 30 días. El pasado 7 de noviembre, fue atacada la sede del Ministerio Público en Montecristi.

