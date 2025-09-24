Seguridad
24 sep 2025 , 13:28

Guayaquil: policías y militares volverán a patrullar en camionetas de Segura EP

Serán 53 camionetas para la Policía y 24 para las Fuerzas Armadas.

   
Policías y militares volverá a patrullar las calles de Guayaquil a bordo de las camionetas de la empresa municipal Segura EP. La medida entrará en vigencia en dos semanas, tras un acuerdo alcanzado en el Consejo Provincial de Seguridad desarrollado el viernes 19 de septiembre.

El anuncio se da siete meses después de que el Municipio retirara las 53 camionetas que habían sido entregadas a la Policía Nacional desde 2019, en un convenio que fue ratificado por la administración de Aquiles Álvarez en 2023. En ese entonces, el Cabildo argumentó que los vehículos eran usados en tareas administrativas y no en patrullajes de las zonas más conflictivas.

Lea también: El Municipio de Guayaquil busca que se retome la entrega de camionetas a la Policía Nacional

Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura EP, informó que la flota vehicular está lista para retomar los recorridos conjuntos. "Fue bien recibido por parte de la fuerza pública y el Ministerio del Interior. Tan pronto se firme, el compromiso de la Alcaldía es poner a disposición las camionetas con combustibles, conductores y mantenimiento. Son 53 camionetas para la Policía y 24 para las Fuerzas Armadas", señaló en declaraciones a Ecuavisa.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, aseguró que la reactivación del patrullaje conjunto entre Policía, Fuerzas Armadas y Segura EP podría darse en un plazo de dos semanas, una vez que se afine la logística. "Sí necesitamos esas camionetas, mientras más vehículos se tenga, más eficiente el trabajo de la Policía", expresó.

Tanto Plaza como Cornejo coincidieron en que el convenio para la entrega de los vehículos se encuentra actualmente en revisión.

Sobre este proceso también se pronunció el ministro del Interior, John Reimberg, el pasado 17 de septiembre. "Lo único que tengo que asegurarme es que simplemente no se repita la anterior ocasión, que en momentos de rabietas queramos quitarle a la Policía esos recursos”, aclaró.

El nuevo acuerdo busca corregir las falencias señaladas en febrero, cuando el Municipio retiró las camionetas tras acusar a la Policía de darles un uso inadecuado. Esta vez, las autoridades esperan que los patrullajes se centren en reforzar la seguridad de los sectores más conflictivos de Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia en el país.

Revise además: La Policía dejó de usar camionetas del Municipio de Guayaquil por un supuesto uso indebido

