La Policía dejó de usar camionetas del Municipio de Guayaquil por un supuesto uso indebido

La Policía Nacional y la empresa municipal Segura EP no han logrado renovar el convenio que les permitía realizar patrullajes conjuntos en Guayaquil. Desde hace dos semanas, la cooperación fue suspendida por decisión del Municipio, que argumentó que los vehículos destinados a estas labores estaban siendo utilizados para otras actividades no contempladas en el acuerdo.

Han pasado 15 días desde que la Policía dejó de formar parte de los equipos interinstitucionales que patrullaban la ciudad junto con agentes de control municipal y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Estos recorridos se realizaban a bordo de las 111 camionetas negras de Segura EP, pero la empresa decidió suspender la colaboración debido a presuntos usos indebidos de los carros.

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, explicó que en reiteradas ocasiones se solicitó al Gobierno Nacional que las camionetas fueran empleadas exclusivamente para patrullajes y no para otras funciones. "Por más de tres meses hemos venido pidiendo que las camionetas no se usen para dejar boletas ni para trasladar a policías que custodian a personas con arresto domiciliario", señaló.

Según Cornejo, desde finales de 2024 la empresa municipal había solicitado a la Policía Nacional justificar las actividades realizadas con los vehículos y reforzar los patrullajes en sectores donde se ha registrado un incremento de delitos. Entre estos barrios mencionó Urdesa, Vía a la Costa, Sauces, Los Ceibos, Alborada, Samanes y Los Almendros, zonas donde, aunque no hay un alto índice de muertes violentas, los secuestros y extorsiones han aumentado.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno ya ha tomado disposiciones concretas y que no se vislumbra un nuevo acuerdo con el Municipio. "El presidente me ha dispuesto que haga la compra inmediata de camionetas para que la Policía Nacional no sufra consecuencias", afirmó. Además, rechazó que los vehículos de Segura EP hayan sido utilizados para actividades distintas a las pactadas.

Reimberg no especificó cuántos vehículos adquirirá el Estado ni el monto que se invertirá en la compra.

Mientras tanto, Cornejo indicó que, por ahora, los patrullajes con las camionetas de Segura EP son realizados únicamente por agentes metropolitanos y que en marzo la flota se ampliará con 40 nuevos automotores, adquiridos por un millón de dólares.