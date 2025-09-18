Benny, empresario extranjero detenido por la Policía, tenía siete pasaportes y 300 mil dólares falsos

La Policía Nacional otorgó más detalles sobre la captura del empresario ítalo-canadiense Pánfilo C., quien es señalado por John Reimberg, ministro del Interior, como un hombre vinculado a la mafia albanesa en Ecuador.

El extranjero, quien prefería hacerse llamar Benny públicamente, fue aprehendido en su domicilio ubicado en La Puntilla, Samborondón, con más de 6 200 billetes falsos conocidos como G5, los cuales tienen un nivel alto de imitación a los dólares estadounidenses.

Estos papeles representaban una cantidad de USD 395 610 billetes falsos. Según las fuerzas del orden, se presume que este material ilícito estaba destinado a grupos criminales con el fin de financiar actividades delictivas como trata de personas, tráfico de drogas, terrorismo y otros delitos.

La Policía también señaló que en el inmueble donde se ejecutó su aprehensión se hallaron siete pasaportes, entre ellos de Ecuador, Italia y Canadá.

Asimismo, se hallaron cajas con soportes de papel, un arma de fuego y varios cartuchos de distintos calibres. Nombraron a Pánfilo C. con el alias Italiano.

Este empresario ocupó los titulares de varios medios en Ecuador en 2023, después de sufrir un secuestro en el interior de su restaurante, ubicado en La Garzota, norte de Guayaquil. Por ese delito estuvo cautivo cinco días y la Policía abatió a un delincuente en su liberación, en Vía a la Costa.

Posteriormente brindó una rueda de prensa en el que informó que su equipo de seguridad lo traicionó y que intentaron extorsionarlo para dejarlo con vida.

En septiembre de 2023, sujetos atacaron con bombas molotov a su negocio, dejando daños en la fachada. Aquel restaurante quedó cerrado permanentemente días después, aunque anunciaba en redes sociales que lo iba a reabrir en otro local, en Samborondón.