Un extranjero es detenido en Samborondón por presunto vínculo con la mafia albanesa

El ministro del Interior, <b>John Reimberg</b>, informó este miércoles 17 de septiembre de la captura de un ciudadano extranjero por su presunta vinculación con la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mafia-albanesa-infiltro-policia-aduanas-puertos-PH10062148 target=_blank>mafia albanesa</a></b>. Se trata de Pánfilo C., <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/secuestro-italiano-restaurante-guayaquil-GH5449888 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/benny-colonico-italiano-secuestro-guayaquil-FG5484263 target=_blank></a></b>