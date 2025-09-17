Seguridad
17 sep 2025 , 20:22

Un extranjero es detenido en Samborondón por presunto vínculo con la mafia albanesa

El extranjero era conocido en Guayaquil como un empresario italiano. En 2023 fue secuestrado en su restaurante en un centro comercial del norte de la ciudad.

   
    Imagen difundida por el ministro del Interior, John Reimberg. El hombre fue detenido con dinero falso. ( Ministerio del Interior )
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles 17 de septiembre de la captura de un ciudadano extranjero por su presunta vinculación con la mafia albanesa. Se trata de Pánfilo C., quien era conocido como un empresario italiano, pero que en sus documentos consta como canadiense.

El hombre fue capturado en una vivienda en Samborondón y almacenaba dinero falso, explicó Reimberg en su cuenta en X. "Este sujeto fue puesto a órdenes de la justicia para el debido proceso", agregó el funcionario.

Lea también: Un italiano dueño de un restaurante es secuestrado en el norte de Guayaquil

En junio de 2023, este extranjero fue secuestrado en un restaurante italiano de su propiedad ubicado dentro del centro comercial Garzocentro, en el norte de Guayaquil. El hombre fue rescatado cinco días después. El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, informó que un delincuente había sido abatido durante el operativo de liberación

En enero de 2023, el extranjero estuvo implicado en una balacera que ocurrió en la avenida Guillermo Pareja Rolando, junto al centro comercial antes mencionado. Aquel suceso no dejó personas heridas ni fallecidas. Se informó que los disparos ocurrieron tras una negociación por una camioneta.

'Benny Colonico' habría llegado al país en 2020. El extranjero irrumpió también en el medio del espectáculo por supuestos romances y entrevistas sobre su vida privada.

Revise además: Benny Colonico: un delincuente fue abatido en el rescate del empresario italiano secuestrado en Guayaquil

