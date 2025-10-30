Seguridad
Durán refuerza su seguridad con tres bases militares temporales y 20 drones

La Fuerza Aérea instaló tres bases temporales y desplegó drones para reforzar la vigilancia. En lo que va del año, el cantón supera las 460 muertes violentas.

   
Desde esta semana, en el cantón Durán se han instalado tres bases militares temporales y se desarrollan operativos fijos en los cuatro accesos principales. Además, 20 drones militares sobrevuelan el área transmitiendo información en tiempo real.

En medio de estos controles, el miércoles 29 de octubre se detectó un camión que transportaba combustible de forma ilícita, luego de sufrir un siniestro de tránsito en la vía principal.

Un total de 1 200 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) intervienen en Durán desde esta semana, reforzando la labor de cerca de mil policías. Las tres bases temporales fueron instaladas en el Secap, en la estación del ferrocarril y en la feria ganadera, desde donde salen los operativos hacia los sectores más conflictivos del cantón: Divino Niño, El Arbolito, El Recreo y Cerro Las Cabras.

"Nosotros tenemos orientadas las horas y los sectores donde confluyen las personas que están al margen de la ley", señaló un oficial militar que comandaba uno de los operativos.

Un escuadrón de 20 drones de la FAE sobrevuela permanentemente el cantón, transmitiendo señal en tiempo real hasta el Centro de Mando de Operaciones Aéreas, ubicado en la base Simón Bolívar, en el norte de Guayaquil. "El objetivo es vigilar los puntos estratégicos. Cada dron tiene capacidad de cubrir un espacio de 20 kilómetros a la redonda", explicó Mauro Bedoya, comandante de Operaciones Aéreas de la FAE.

Los cuatro accesos a Durán están militarizados. En el peaje de la vía Durán-Yaguachi, los controles se concentran en los vehículos que ingresan o salen del cantón. Estos puntos fijos también se extienden a las estaciones de peaje en las vías Durán-Boliche y Durán-Tambo. El cuarto ingreso con presencia permanente de la fuerza pública está entre el puente de la Unidad Nacional y la avenida Nicolás Lapentti, a la altura del paso peatonal elevado.

No obstante, los delincuentes continúan encontrando formas de burlar los controles. Un ejemplo ocurrió el miércoles, cuando un camión con placas de Pichincha perdió pista y chocó contra el parterre central por exceso de peso. Tras la inspección, se descubrió que transportaba 4 000 galones de combustible de manera ilegal. El vehículo permaneció detenido cerca de 20 horas en la intersección de las avenidas Nicolás Lapentti y Sibambe.

El desafío de las Fuerzas Armadas es demostrar si estos nuevos controles contribuirán a reducir los índices de inseguridad en este cantón de más de 300 000 habitantes. Entre enero y octubre del año pasado se registraron 420 asesinatos, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 460 muertes violentas.

En total, 3 000 militares han sido asignados para la custodia de Durán. Operarán en turnos rotativos mientras dure la intervención. La presencia de las Fuerzas Armadas en el cantón se mantiene desde septiembre de 2024.

