Actualizado a las 06:15 del 12 de abril

Un ataque armado en el sector del Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil acabó con la vida de cinco personas, en la noche del jueves 11 de abril.

10 criminales, que se movilizaron en tres carros, dispararon varias veces a un grupo que estaba en un parque ubicado entre las calles Gallegos Lara y Chambers. Allí, tres personas murieron, y otros dos fueron llevados a un hospital, donde los médicos confirmaron su deceso.

La balacera sucedió pasadas las 21:30. Agentes de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud Pública (MSP) atienden este caso. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a la morgue.

Los moradores relatan que hay víctimas colaterales, como un menor de edad, de 16 años. "Mi hermano vendía zapatos a alguien ahí. Mi hermano no tenía antecedentes, no era pandillero, no vendía estupefacientes. Un año más y salía del colegio, ya se graduaba", contó una mujer.