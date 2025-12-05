Ataque en urbanización de Daule: una de las víctimas prestaba alta sumas de dinero

Según las autoridades, los sicarios tenían prendas similares al uniforme que usa el grupo motorizado de la Policía. Fueron 60 disparos de fusil los que propinaron para acabar con la vida de los hombres.

La Policía revela más detalles del doble asesinato en una urbanización privada de Daule, registrado la madrugada del viernes 5 de diciembre de 2025. Las víctimas tenían 26 y 25 años de edad respectivamente.

Lea más: Exfuncionario de la Contraloría fue baleado en Bellavista, en Guayaquil.

Usaron una camioneta blanca para ingresar a la ciudadela. Además amenazaron y robaron las armas de fuego de los guardias de la urbanización en Daule.

Familiares de uno de los fallecidos, contó que Josué O., de 26 años, se dedicaba a prestar grandes cantidades de dinero. Vivía en Pascuales y hace tres meses había recibido amenazas debido a su negocio, por lo que se mudó.

La otra víctima, Luis C., de 25, era el guardia de seguridad. Según los datos de la Policía, ambos registran antecedentes penales.

Revise: Juez dictó prisión preventiva contra alias Bob Marley.