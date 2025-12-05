Ataque en urbanización de Daule: una de las víctimas prestaba alta sumas de dinero

<i>Lea más:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/conductor-baleado-bellavista-guayaquil-OG10524864 target=_blank>Exfuncionario de la Contraloría fue baleado en Bellavista, en Guayaquil.</a> Usaron una camioneta blanca para ingresar a la ciudadela. Además amenazaron y robaron las armas de fuego de los <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juez-prision-preventiva-alias-bob-marley-dura-guayas-LG10525169 target=_blank></a>