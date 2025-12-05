Seguridad
Ataque en urbanización de Daule: una de las víctimas prestaba alta sumas de dinero

Según datos a los que accedió Ecuavisa.com, uno de los dos fallecidos había recibido amenazas y por eso se mudó a la ciudadela privada.

   
    Ataque en una urbanización privada de Daule dejó dos fallecidos. ( Cortesía )
La Policía revela más detalles del doble asesinato en una urbanización privada de Daule, registrado la madrugada del viernes 5 de diciembre de 2025. Las víctimas tenían 26 y 25 años de edad respectivamente.

Según las autoridades, los sicarios tenían prendas similares al uniforme que usa el grupo motorizado de la Policía. Fueron 60 disparos de fusil los que propinaron para acabar con la vida de los hombres.

Usaron una camioneta blanca para ingresar a la ciudadela. Además amenazaron y robaron las armas de fuego de los guardias de la urbanización en Daule.

Familiares de uno de los fallecidos, contó que Josué O., de 26 años, se dedicaba a prestar grandes cantidades de dinero. Vivía en Pascuales y hace tres meses había recibido amenazas debido a su negocio, por lo que se mudó.

La otra víctima, Luis C., de 25, era el guardia de seguridad. Según los datos de la Policía, ambos registran antecedentes penales.

