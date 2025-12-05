Seguridad
Dos hombres fueron asesinados dentro de una urbanización de Daule, en Guayas

Según información preliminar, alrededor de una decena de sujetos vestidos con prendas similares a las de policías y militares irrumpieron en una urbanización.

   
    El doble crimen ocurrió dentro de la urbanización Valle Norte, ubicada en la vía a Salitre, en el cantón Daule.( Ecuavisa )
Dos hombres fueron asesinados la madrugada de este viernes 5 de diciembre dentro de la urbanización Valle Norte, ubicada en la vía a Salitre, en el cantón Daule.

Según información preliminar, alrededor de una decena de sujetos vestidos con prendas similares a las de policías y militares irrumpieron en el conjunto habitacional tras golpear y amedrentar a los guardias que custodiaban la garita de ingreso. Luego ingresaron en varios vehículos.

Al menos uno de los atacantes se habría quedado en la garita para alertar a sus cómplices sobre cualquier eventualidad.

El resto del grupo avanzó hasta una vivienda que había sido alquilada. Allí, uno de los hombres fue acribillado en el interior. La segunda víctima intentó huir, pero fue alcanzada por los disparos y cayó en plena vía interna de la urbanización.

Vecinos indicaron a Ecuavisa que no era la primera vez que un hecho violento ocurría dentro de la ciudadela, pues el 17 de octubre sujetos habrían ingresado a la ciudadela para secuestrar a una joven.

2025 ya es oficialmente el año más violento en la historia del país. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se registraron 8 272 homicidios intencionales en Ecuador, superando la cifra total de 2023, cuando se reportaron 8 248 asesinatos, hasta entonces el récord histórico.

