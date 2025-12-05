Dos hombres fueron asesinados dentro de una urbanización de Daule, en Guayas

Dos hombres fueron asesinados la madrugada de este viernes 5 de diciembre dentro de la urbanización <b>Valle Norte</b>, ubicada en la <b>vía a Salitre</b>, en el cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuerpos-hallados-recintos-daule-guayas-DC10477400 target=_blank>Daule</a></b>. Según información preliminar, alrededor <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/matanza-ciudad-celeste-samborondon-ganes-ecuatorianos-YK8826414 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/urbanizaciones-samborondon-daule-criminales-HL8841955 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-provincias-concentran-crimenes-ecuador-BC10473332 target=_blank></a></b><b></b>