Tres asesinatos en menos de dos horas en la provincia de Santa Elena

El hijo de un concejal del cantón La Libertad y dos hombres más fueron asesinados la noche del sábado 13 de septiembre en la provincia de Santa Elena, que suma 132 crímenes en lo que va de 2025. Los crímenes ocurrieron en menos de dos hora.

Marino Carriel, de 31 años e hijo del concejal del mismo nombre, fue acribillado en un asadero de pollos del barrio La Esperanza, en La Libertad, alrededor de las 21:30. El ataque causó conmoción entre los habitantes de la zona, mientras familiares, entre gritos y llantos, expresaban su dolor e indignación.

Lea también: Jueza de Santa Elena muere siete meses después de haber sido baleada en La Libertad

Carriel se desempeñaba como instructor de bailoterapia y profesor de educación física, actividad que lo mantenía vinculado con la comunidad.

Casi a la misma hora, en otro restaurante del barrio Eugenio Espejo, también en La Libertad, fue acribillado el comerciante Líder Mosquera. Según información preliminar, los sicarios llegaron en una motocicleta y dispararon unas 13 veces. El local donde ocurrió el asesinato tiene un sistema de videovigilancia que servirá para poder identificar a los asesinos.

Alrededor de las 19:30, en el barrio 1 de Mayo, perteneciente al cantón Santa Elena, un ciudadano fue asesinado con 10 balazos. La víctima fue identificada como Víctor Elías Gonzabay Ricardo, de 39 años.

Revise además: Dos ecuatorianos y una mujer venezolana fueron capturados por un doble asesinato de hermanos en Santa Elena

Con 4 621 homicidios entre enero y junio, Ecuador registró este 2025 el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.

Estas cifras, que ponen a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, implican un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.