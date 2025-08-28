Jueza de Santa Elena muere siete meses después de haber sido baleada en La Libertad

La jueza de <b>Santa Elena</b>, <b>María Belén Chérrez Molina</b>, quien fue atacada a tiros en enero de este año en el cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jueza-santa-elena-baleada-CB8641444 target=_blank>La Libertad</a></b>, murió este jueves 28 de agosto, según confirmó el <b>Consejo de la Judicatura</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-silla-ruedas-asesinado-libertad-santa-elena-KB10008626 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/santa-elena-policia-asesinado-libertad-GY8436989 target=_blank></a></b>