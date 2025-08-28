Seguridad
28 ago 2025 , 15:25

Jueza de Santa Elena muere siete meses después de haber sido baleada en La Libertad

La magistrada fue atacada a tiros el 17 de enero. La mujer permanecía hospitalizada desde entonces en una casa de salud en Guayaquil.

   
    La magistrada laboraba en la Sala Penal de la Unidad Judicial de La Libertad. Era jueza desde 2013. ( Cortesía )
La jueza de Santa Elena, María Belén Chérrez Molina, quien fue atacada a tiros en enero de este año en el cantón La Libertad, murió este jueves 28 de agosto, según confirmó el Consejo de la Judicatura. De acuerdo a información preliminar, la mujer permanecía hospitalizada desde entonces en una casa de salud en Guayaquil.

El Consejo de la Judicatura expresó sus condolencias a sus familiares, en especial a su esposo e hijo.

La magistrada laboraba en la Sala Penal de la Unidad Judicial de La Libertad. Era jueza desde 2013.

El 17 de enero, Chérrez iba conduciendo un vehículo por la avenida 9 de Octubre, en La Libertad, cuando fue interceptada por tres sujetos que se transportaban en una motocicleta. Los individuos dispararon en reiteradas ocasiones.

Cuatro hombres fueron detenidos por este caso. La motocicleta en la que se transportaban los sicarios fue hallada en una comuna cercana y había sido vendida por 200 dólares, indicó la Policía el 19 de enero.

