Seguridad
04 sep 2025 , 21:49

Dos ecuatorianos y una mujer venezolana fueron capturados por un doble asesinato de hermanos en Santa Elena

Dos hermanos fueron asesinados y sus cuerpos fueron abandonados en su propio vehículo en una vía de Santa Elena. Según el ministro del Interior, se habrían dedicado a la usura.

   
  • Dos ecuatorianos y una mujer venezolana fueron capturados por un doble asesinato de hermanos en Santa Elena
    Imagen de una camioneta de la Policía Nacional por el doble asesinato en Anconcito, Santa Elena.( Noticias en la Comunidad )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos hombres ecuatorianos y una mujer venezolana fueron capturados por el doble asesinato de dos hermanos en Santa Elena, reveló John Reimberg, ministro del Interior.

Los cuerpos de los hombres fueron hallados en el interior de su vehículo, que fue hallado en la Vía Perimetral de la provincia peninsular, la tarde del miércoles 3 de septiembre.

Le puede interesar: Los asesinatos en Durán se reducen en los últimos tres meses

Según sus familiares, Antony Ariel Tuárez Toala y José Andrés Sánchez Toala habían sido secuestrados esa mañana en la comuna Anconcito.

  • Imagen de tres capturados por el asesinato de dos hermanos en Santa Elena.
    Imagen de tres capturados por el asesinato de dos hermanos en Santa Elena. ( Collage/John Reimberg )
  • Imagen de cuatro armas de fuego incautadas a tres personas tras un doble crimen.
    Imagen de cuatro armas de fuego incautadas a tres personas tras un doble crimen. ( John Reimberg )

De acuerdo a Reimberg, los fallecidos se dedicaban a la usura y fueron amenazados por Los Choneros para que realicen pagos de altas sumas de dinero. Al negarse, fueron victimados.

Lea también: En Ecuador se reportan 138 denuncias por ejecución extrajudicial y extralimitación en 2025

Por ese doble crimen, fueron aprendidos este jueves en Santa Elena a alias Goyo, alias Anthony y alias Chama, quienes tenían dos vehículos robados, cuatro armas de fuego y 74 municiones.

Temas
los choneros
crimen
Policía Nacional
balacera
asesinato
usura
Santa Elena
Noticias
Recomendadas