Una comerciante y su hija son asesinadas en un mercado de Azogues

Una mujer y su hija fueron asesinadas la mañana de este viernes 24 de octubre dentro de un mercado de Azogues, en la provincia de Cañar. Ambas se dedicaban al comercio de mariscos.

Las cámaras de videovigilancia registraron el ataque. En las imágenes se observa a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El gatillero descendió del vehículo, ingresó al mercado con un casco de motociclista y una chompa café. Caminó junto a sus víctimas, avanzó unos pasos más y luego regresó con el arma en la mano para dispararles. Afuera, su cómplice lo esperaba con la moto encendida.

Agentes de Criminalística y de la Dinased acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios. La Policía Nacional acordonó la zona durante aproximadamente dos horas. Hasta las 15:00, no se había reportado la detención de algún sospechoso.

En lo que va de 2025, se han registrado cerca de 45 asesinatos en la provincia de Cañar. A escala nacional, la cifra de homicidios ya supera los 7 300 casos, lo que perfila a este año como el más violento en la historia del país. Hasta ahora el 2025 solo es superado por el 2023, cuando más de 8 000 personas fueron asesinadas.

