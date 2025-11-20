Un pastor evangélico fue asesinado en Vergeles, norte de Guayaquil

La tarde de este jueves 20 de noviembre será sepultado Bolívar Guapi Conya, el pastor evangélico asesinado a tiros afuera de su tienda en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil, el pasado lunes. Su muerte ha conmocionado a la comunidad.

Según testigos, aquella noche dos sujetos en una motocicleta robar. En ese momento, el local estaba atendido por la esposa y el hermano del pastor. Al escuchar la discusión, Guapi salió a la acera para defender a sus familiares, pero uno de los delincuentes le disparó.

El pastor, quien era oriundo de Riobamba y tenía 52 años, fue trasladado a un centro de salud, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Este es el tercer ataque violento contra miembros de la comunidad evangélica en Guayaquil en menos de tres meses. El 28 de agosto, una familia fue acribillada en su vivienda en Flor de Bastión, y el 3 de septiembre otra familia fue asesinada en la ciudadela La Rotaria.

La Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) acumula más de 2 700 asesinatos en lo que va del año. Solo en el distrito Pascuales —al que pertenece Vergeles— se registran 327 muertes violentas.

