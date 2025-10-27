Un asesinato en Manabí destapó la doble vida de alias El Tunco, cabecilla del narcotráfico internacional

Durante años, Simón Agapo M., alias El Tunco, <b>fue un fantasma para el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-tunco-cabecilla-narcotrafico-internacional-capturado-policia-KB10339047 target=_blank>sistema judicial ecuatoriano</a></b>. Sin antecedentes penales, sin detenciones, sin sospechas pasaba completamente desapercibido para las <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuador-incauto-armas-altamar-informacion-estados-unidos-FG10342043 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-supera-cifra-asesinatos-2025-HB10339952 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>