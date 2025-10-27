Seguridad
Un asesinato en Manabí destapó la doble vida de alias El Tunco, cabecilla del narcotráfico internacional

De acuerdo a investigaciones de la Policía Nacional, alias El Tunco tiene propiedades en México y Colombia. Un asesinato derrumbó su estrategia de bajo perfil.

   
Durante años, Simón Agapo M., alias El Tunco, fue un fantasma para el sistema judicial ecuatoriano. Sin antecedentes penales, sin detenciones, sin sospechas pasaba completamente desapercibido para las autoridades.

Esa cuidadosa estrategia de bajo perfil se derrumbó el pasado 24 de octubre cuando un asesinato en Portoviejo, Manabí, puso a la Policía Nacional sobre la pista del hombre que resultaría ser uno de los eslabones clave del narcotráfico internacional.

"Y viendo todo, sus actividades, sus movimientos migratorios, su perfil, información muy valiosa que se obtuvo y se coordinó con agencias nacionales e internacionales, donde prácticamente se ve y se conoce que tenía su centro de operaciones para lo que es el tráfico internacional de drogas en México, Colombia y lógicamente Ecuador. Era un objetivo de alto valor criminal para nosotros por su actividad y su capacidad de coordinación que tenía", dijo Galo Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased).

El evento violento ocurrió durante una riña en una gallera. Según el reporte policial, alias El Tunco disparó contra Mera Bryan Alejandro, un integrante del grupo delincuencial Los Choneros, lo que parecía un ajuste de cuenta entre bandas.

Su captura también reveló que meses antes, en julio de 2025, su hermano había sido detenido en un allanamiento en Manabí donde se incautó un arsenal que incluía cuatro armas de fuego.

Ese hecho dio con la pista sobre el patrimonio que acumuló alias El Tunco.

"De la información levantada primero, hace algunos meses, pudimos ver que tiene grandes propiedades en México, en Colombia, por todo lo de la información que se levantó, y lógicamente, aquí debe tenerlo, utilizando testaferros seguramente y eso es lo que estamos investigando en estemomento", comentó Muñoz.

Tras su captura, fue trasladado vía aérea al centro de privación de libertad La Roca en Guayaquil.

