Seguridad
26 oct 2025 , 20:13

Alias Tunco, cabecilla del narcotráfico internacional, capturado en Manabí

Simón Agapo era el encargado de todas las operaciones de tráfico de drogas entre Colombia, México y Ecuador, según la Policía Nacional

   
  • Alias Tunco, cabecilla del narcotráfico internacional, capturado en Manabí
    Simón Agapo M. alias El Tunco( Policía Nacional )
Fuente:
Policía Nacional
Fuente:
Ministerio del Interior
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

Simón Agapo M., conocido como El Tunco, un criminal de alto valor, fue capturado la tarde de este domingo 26 de octubre, informó el ministro del Interior, John Reimberg, mediante la plataforma social X.

El operativo se realizó en Rocafuerte, provincia de Manabí y según el titular de la cartera del Interior, el criminal, vinculado con actos de terrorismo y narcotráfico, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Agapo era considerado un objetivo de alto valor ya que, según información de la Policía, era el líder y encargado de todas las operaciones de tráfico de drogas entre Colombia, México y Ecuador.

Te puede interesar: 390 militares llegaron a Guayas para reforzar la lucha contra el crimen organizado

Temas
narcotráfico
Colombia
Seguridad
México
criminal
inseguridd
cabecilla criminal
John Reimberg
Ecuador
Noticias
Recomendadas