Una comerciante fue asesinada cuando atendía su local, en el noroeste de Guayaquil

Una comerciante de 54 años fue asesinada en el interior de su negocio, mientras lo atendía, la tarde del viernes 29 de agosto en el noroeste de Guayaquil.

El crimen ocurrió en la cooperativa Francisco Jácome, alrededor de las 16:20. Criminales arribaron a la tienda de barrio y la balearon en cinco ocasiones.

Testigos indicaron que la semana pasada ya había sufrido un intento de asesinato. Mediante las cámaras de seguridad, la Policía está tras la pista de los sicarios.

La Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, acumula más de 2 120 muertes violentas en lo que va del 2025.

Hasta julio de este año, en Guayaquil asesinaban un promedio de siete personas diarias.