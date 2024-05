Hasta el miércoles 15 de mayo de 2024, los asambleístas del correísmo Pamela Aguirre y Lenin Barreto deberán responder a la Fiscalía sobre el paradero de Ronny Aleaga, exlegislador de su bancada y prófugo por el Caso Metástasis.

Esto ocurrió luego de la accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, ayer, en la cual los legisladores de la Revolución Ciudadana quisieron enfrentar a la fiscal general Diana Salazar Méndez con Aleaga, quien es acusado de ser el supuesto operador en la Asamblea del narcotraficante Leandro Norero.

La Fiscalía no ha informado si los asambleístas ya respondieron formalmente. Tampoco ellos no lo han hecho, hasta el cierre de esta emisión. Ayer, Aguirre, en un comunicado adelantó que no conoce dónde está Aleaga y dijo que ponía a disposición de Fiscalía su correo institucional al que el asambleísta pidió participar en comisión general.

