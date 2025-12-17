La Asamblea Nacional respalda la llegada de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

En la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/adn-reformas-coip-prescripcion-terrorismo-delincuencia-DC10569785 target=_blank>Asamblea Nacional</a> no existen objeciones al despliegue de personal de las <b>Fuerzas Armadas de Estados Unidos</b> para una operación conjunta en la base de la <b>Fuerza Aérea Ecuatoriana</b>, en Manta, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-de-eeuu-llegan-manta-realizar-operaciones-conjuntas-fuerza-aerea-ecuatoriana-GD10573656 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/20-objetivos-alto-valor-capturados-2025-ecuador-KD10574086 target=_blank></a></b>