La Asamblea Nacional respalda la llegada de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

En la Asamblea Nacional no existen objeciones al despliegue de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para una operación conjunta en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en Manta, orientada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC) se señaló que existe apertura al apoyo del Gobierno norteamericano, siempre y cuando esta cooperación no afecte la soberanía ecuatoriana ni tenga fines geopolíticos. Los legisladores del correísmo coincidieron en la necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales, pero insistieron en que el objetivo debe limitarse exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) consideró necesaria la cooperación internacional. Desde esta bancada se destacó la importancia de aprovechar acuerdos y alianzas con otros países para enfrentar la violencia y el avance de estructuras delictivas en el Ecuador.

