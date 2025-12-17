Seguridad
17 dic 2025 , 14:11

La Asamblea Nacional respalda la llegada de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Los militares de la Fuerza Aérea de EE. UU. llegaron la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en dos aeronaves que también traían material militar

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

En la Asamblea Nacional no existen objeciones al despliegue de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para una operación conjunta en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en Manta, orientada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

LEA: Militares de EE. UU. llegan a Manta para realizar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC) se señaló que existe apertura al apoyo del Gobierno norteamericano, siempre y cuando esta cooperación no afecte la soberanía ecuatoriana ni tenga fines geopolíticos. Los legisladores del correísmo coincidieron en la necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales, pero insistieron en que el objetivo debe limitarse exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) consideró necesaria la cooperación internacional. Desde esta bancada se destacó la importancia de aprovechar acuerdos y alianzas con otros países para enfrentar la violencia y el avance de estructuras delictivas en el Ecuador.

LEA: 20 objetivos de alto valor, capturados en lo que va de 2025 en Ecuador

Legisladores de ADN confían en el éxito de la operación de EE. UU. en Manta

El oficialismo, a través de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), ratificó su respaldo al presidente Daniel Noboa y al acuerdo con Estados Unidos. Los asambleístas del movimiento de Gobierno expresaron su confianza en el éxito de esta operación conjunta como parte de la estrategia de seguridad nacional.

Durante lo que podría ser la última sesión presencial de la Asamblea Nacional en este año, los legisladores tenían previsto tratar otros temas relacionados con la seguridad, como la aprobación de un tratado sobre el comercio de armas y la regulación del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

Temas
Asamblea Nacional
narcotráfico
Bandas criminales
Fuerza Aérea de los Estados Unidos
carteles de droga
Internacional
reunión bilateral
Armada
base de manta
cooperación internacional
Asamblea Nacional
Ecuador
Noticias
Recomendadas