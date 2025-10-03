El allanamiento en casa de Xavier Jordán se ejecutó por pedido de Ecuador, dice su abogado

La casa del prófugo Xavier Jordán en Miami fue allanada este jueves en Estados Unidos por solicitud de Ecuador, mediante cooperación judicial.

Lo confirmó mediante correo electrónico su abogado en ese país, Richard Díaz.

“En cumplimiento de una solicitud diplomática de Ecuador y de una orden de registro autorizada por un tribunal (de Estados Unidos), hoy el FBI realizó un allanamiento en la residencia de Xavier Jordán”, dijo.

Y aunque no dijo en qué caso en específico, confirmó que es uno de los procesos abiertos en el Ecuador. “Una investigación penal por corrupción con motivaciones políticas en su contra en Ecuador. Como era de esperar, no se incautó nada con valor probatorio”, agregó Díaz.

La periodista de Diario Expreso, Sara Ortiz, dijo en Contacto Directo que, aunque Jordán ha querido minimizar la diligencia, la incursión a su domicilio no es un hecho tan sencillo.

"Porque estuvo el FBI y estuvo Defensa Nacional, que son justamente estas oficinas o estas agencias federales que investigan a veces delitos transnacionales. Entonces, no es tan sencillo, digamos, como decir, solo llegaron y me revisaron y quieren hablar conmigo", comentó.

Y agregó que, de acuerdo a la experiencia, lo incautado puede ser enviado a Ecuador como evidencia o usado en Estados Unidos para llevar una investigación propia.

"Hay mucha comunicación, intercambio de comunicación con Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber existido, obviamente, una justificación", manifestó.

En Ecuador, Jordán tiene abiertos tres procesos penales. Uno es por delincuencia organizada en el caso Metástasis, el segundo por los casos de corrupción hospitalaria y el tercero por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En todas, es investigado junto a Daniel Salcedo.

El abogado de Jordán anticipó que impugnará frente un eventual pedido de extradicion de Ecuador.