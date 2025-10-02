Política
Los antecedentes de Xavier Jordán: prófugo de la justicia, involucrado en el caso Metástasis y acusado en el asesinato de Villavicencio

Jordán está involucrado en el caso metástasis y en la compra fraudulenta de insumos y medicinas durante la pandemia.

   
Xavier Edmundo Jordán Mendoza se presenta a sí mismo como un inversionista, constructor y un emprendedor musical, aunque en Ecuador se lo conozca más por los casos de investigación criminal en los que ha sido vinculado por la Fiscalía.

Los que más repercusión han tenido son 3: corrupción y venta con sobreprecio durante la pandemia, el caso Metástasis y además el asesinato a Fernando Villavicencio.

El primero, Jordán, estuvo involucrado en la venta de medicinas e insumos con sobreprecio a los hospitales del IESS durante la época de la pandemia, un caso en el que también fue vinculado Daniel Salcedo. Para ese entonces, Jordán estaba en Ecuador, pero salió del país antes de que se dictarán medidas cautelares.

Lea: Videos exclusivos: la casa de Xavier Jordán, en Miami, fue allanada este 2 de octubre

En el 2022 su rostro se hizo conocido por esta fotografía, que publicó en sus redes el entonces asambleísta, Fernando Villavicencio, en ella se ve a Jordán, en la piscina de su casa de Miami, junto a varias personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas, Ronny Aleaga, hoy también prófugo de la justicia ecuatoriana.

Luego, vino el caso Metástasis, que investiga los nexos del narcotráfico con jueces, fiscales, policías y varios funcionarios judiciales.

Jordán fue incluido en este proceso, tras el hallazgo de varios chats que mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión.

Y justamente en uno de esos chats, se lee una petición de jordán a Norero, Jordán pregunta: ñaño, ¿puedes resolver lo de Villa? Y Norero responde: vamos, quién dijo miedo.

El excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado el 9 de agosto del 2023, en Quito. En el 2025, hace apenas un par de meses, Daniel Salcedo señaló que fue Jordán quien financió el crimen.

Le puede interesar: Caso Magnicidio FV | José Serrano y Xavier Jordán seguirán con presentaciones en Miami

También está acusado de amenazar a varios periodistas ecuatorianos, está prófugo de la justicia desde el 2023, cuando se dictó contra él una orden de prisión que no se ha podido ejecutar porque se encuentra fuera del país.

