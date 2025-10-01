Política
01 oct 2025 , 18:42

Corte de Pichincha decidirá si hay prisión preventiva para José Serrano

Este escenario nuevamente juega en contra de José Serrano, pues sigue detenido y una eventual deportación sigue en la mesa.

   
    José Serrano en su etapa de ministro del Interior del correísmo.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La Corte Provincial de Pichincha decidirá si cambia las presentaciones periódicas que tienen José Serrano y Xavier Jordán en el caso Magnicidio FV por la prisión preventiva.

Cabe recordar que ambos procesados recibieron estas medidas cautelares por la jueza Daniela Ayala. Fiscalía apeló esa decisión, pero la magistrada no dio paso, pues señaló que el recurso del Ministerio Público fue ingresado con 19 minutos de retraso.

Ayala ahora se encuentra suspendida y su reemplazo temporal es la jueza Luz María Ortíz, quien sí dio cabida a la apelación presentada en un inicio y dispuso que "se remita de manera urgente el expediente a la Corte Provincial de Pichincha, para que conozca el recurso de apelación y resuelva lo que en derecho corresponda".

LEA: Asesinato de Villavicencio: José Serrano coordinó para que los sicarios colombianos escapen, según declaración de Marcelo Lasso

Decisión de la jueza Ortíz.
Decisión de la jueza Ortíz. ( Captura )

LEA: Nueva jueza en el caso Magnicidio FV decidirá si dicta prisión preventiva para José Serrano

En los últimos días, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, insistió en otra audiencia para se revisen las presentaciones periódicas de Serrano y Jordán. Pero la jueza Luz María Ortíz dijo que la "petición será considerada una vez que la Corte Provincial se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto".

Aún no hay fecha para la audiencia de apelación, en la que Fiscalía buscará la prisión preventiva para los sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Por lo que si Estados Unidos lo deporta y en Ecuador le dictan prisión preventiva, llegará al país a cumplir con esa medida mientras se lo sigue investigando en el caso Villavicencio.

LEA: Caso Magnicidio FV: José Serrano cuestiona el testimonio de un exagente de Inteligencia

