02 oct 2025 , 19:07

El FBI y Homeland Security allanaron por ocho horas la casa de Xavier Jordán en EE. UU.; aún se desconoce el motivo de la investigación

Jordán no reveló el motivo de la investigación, solo dijo que a las autoridades estadounidenses les interesa hablar con él.

   
Televistazo
Jacqueline Rodas
El allanamiento a la casa de Xavier Jordán en Miami, Estados Unidos, duró alrededor de ocho horas, desde las 04:30 de la madrugada hasta cerca de las 13:00.

Durante todo ese tiempo, agentes de Homeland Security, la oficina de investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI, y el FBI, interrogaron a Jordán, tomaron fotografías de sus vehículos, y él les entregó documentos y dispositivos con información.

Antes de las 12:00 se lo ve caminar junto con los agentes hasta otro sector de la casa. Imágenes exclusivas de esta operación fueron captadas desde el helicóptero de la cadena Telemundo 51.

Al final del operativo, los agentes salieron de la casa, ubicada en el sector de Kendall, con cajas de cartón y otras cajas plásticas de seguridad, en las que llevaron las evidencias recolectadas. Las subieron a varios vehículos luego de sellar su contenido y registrarlo.

"Yo les entrego una documentación que ellos me pidieron para verificar y se fueron. Dijeron que vamos a estar hablando esta semana. A ellos les interesa hablar conmigo. (...) Problemas políticos en Ecuador, corrupción en Ecuador. A ellos les interesa hablar conmigo (...) No tengo ningún tipo de cargos; están en una investigación que estamos conversando", señaló Jordán.

Se mantiene la reserva del caso

Consultado sobre las razones del allanamiento, o el motivo de la investigación que llevan el FBI y Homeland Security, el abogado de Jordán dijo que no pueden revelarlo.

"El diálogo que Xavier tuvo con los agentes del FBI, de manera literal me lo dijo por teléfono, es de carácter 100 % reservada", dijo Juan Carlos Salazar, abogado de Xavier Jordán.

Xavier Jordán es procesado en Ecuador por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, y tiene orden de prisión y está prófugo en el caso Metástasis. No se conoce si el operativo realizado este jueves 2 de octubre, en Estados Unidos, tiene relación con alguno de estos procesos penales.

