El FBI y Homeland Security allanaron por ocho horas la casa de Xavier Jordán en EE. UU.; aún se desconoce el motivo de la investigación

El allanamiento a la casa de Xavier Jordán en Miami, Estados Unidos, duró alrededor de ocho horas, desde las 04:30 de la madrugada hasta cerca de las 13:00.

Durante todo ese tiempo, agentes de Homeland Security, la oficina de investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI, y el FBI, interrogaron a Jordán, tomaron fotografías de sus vehículos, y él les entregó documentos y dispositivos con información.

Antes de las 12:00 se lo ve caminar junto con los agentes hasta otro sector de la casa. Imágenes exclusivas de esta operación fueron captadas desde el helicóptero de la cadena Telemundo 51.

Lea más: Videos exclusivos: la casa de Xavier Jordán, en Miami, fue allanada este 2 de octubre

Al final del operativo, los agentes salieron de la casa, ubicada en el sector de Kendall, con cajas de cartón y otras cajas plásticas de seguridad, en las que llevaron las evidencias recolectadas. Las subieron a varios vehículos luego de sellar su contenido y registrarlo.