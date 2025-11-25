Militares capturaron a alias Shakira, integrante de Los Choneros en Los Ríos

<b>Cinco integrantes del grupo delincuencial organizado <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/gordo-tacuri-asesinado-la-mana-CD10460929 target=_blank>Los Choneros</a> </b>fueron capturados en la provincia de Los Ríos. Entre ellos <b>está alias Shakira</b>. La Brigada de Caballería Blindada de las Fuerzas <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/conductor-asesinado-pradera-sur-guayaquil-ED10468963 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuerpos-incinerados-buena-fe-los-rios-LD10469345 target=_blank></a></b> <b></b>