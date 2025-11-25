Militares capturaron a alias Shakira, integrante de Los Choneros en Los Ríos

Cinco integrantes del grupo delincuencial organizado Los Choneros fueron capturados en la provincia de Los Ríos. Entre ellos está alias Shakira.

La Brigada de Caballería Blindada de las Fuerzas Armadas, que realizó la detención en el sector Los Beldacos del cantón Montalvo, indicó que este grupo se dedicaba a delitos de secuestro, sicariato y extorsión.

También intervinieron en una propiedad utilizada como centro de almacenamiento de armas, explosivos, drogas y diversos materiales empleados por estructuras delictivas.

Allí los uniformados incautaron grandes cantidades de material delictivo, entre ellas más de 250 cargas explosivas, alrededor de 2 000 galones de diésel, cerca de 100 cilindros de gas, varias armas de fuego y municiones, motocicletas y dispositivos de comunicación.

También tenían entre sus pertenencias un dron profesional con sus accesorios, así como combustible, herramientas y otros insumos vinculados a la actividad criminal.

El líder de este grupo que fue desarticulado fue identificado como alias Caporal. Los otros delincuentes “Serrano”, “Veneno”, “Puma”