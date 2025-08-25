Alias Matatán, detenido por séptima vez, volvió a quedar libre con medidas alternativas

Luis Enrique Z. C., <b>alias </b><i><b>Matatán</b></i>, señalado como cabecilla de la organización criminal <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/persecucion-duran-detenido-10-mil-dolares-decomisados-AY9991020 target=_blank>Chonekillers</a></b>, fue capturado este domingo 24 de agosto en <b>Durán</b>. Sin embargo, por disposición de un juez, volvió a <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/zamora-chinchipe-yantzaza-detenido-liberado-AE9987165 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/samara-rivera-libre-sentencia-asociacion-ilicita-HD9775845 target=_blank></a></b>