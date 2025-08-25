Seguridad
Alias Matatán, detenido por séptima vez, volvió a quedar libre con medidas alternativas

El ministro del Interior identificó al sujeto como cabecilla de los Chonekillers. En la audiencia de formulación de cargos, el hombre aseguró ser portador de VIH.

   
    Luis Enrique Z. C., alias Matatán, es señalado como cabecilla de la organización criminal Chonekillers. ( Ministerio del Interior )
Luis Enrique Z. C., alias Matatán, señalado como cabecilla de la organización criminal Chonekillers, fue capturado este domingo 24 de agosto en Durán. Sin embargo, por disposición de un juez, volvió a quedar en libertad, pese a que esta es la séptima vez que enfrenta un proceso judicial.

El sujeto fue detenido alrededor de las 14:00, en las inmediaciones de la terminal terrestre de Durán, cuando conducía una camioneta. En el vehículo se encontraron una pistola, varios alimentadores, más de 30 municiones y 10 000 dólares en efectivo.

Tras su detención, fue trasladado a una unidad judicial donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. Se le imputó el delito de tenencia y porte ilegal de armas. No obstante, durante la diligencia, la defensa alegó que la camioneta no le pertenecía, sino a su suegro, y que desconocía la presencia del arma y las municiones. También sostuvo que el dinero incautado estaba destinado a cubrir un tratamiento médico para un adolescente con problemas renales, a quien habría trasladado poco antes de su arresto. Asimismo, el procesado aseguró ser portador de VIH.

Pese a los hallazgos en el vehículo, la autoridad judicial dispuso medidas alternativas a la prisión. "Matatán" debe presentarse todos los lunes antes las autoridades y tiene prohibido salir del país mientras duren las investigaciones.

Antes de conocer el fallo judicial, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que el sujeto había sido detenido otras seis veces por casos de narcotráfico, robo, intento de asesinato, entre otros. Esas capturas ocurrieron entre 2010 y 2020.

El funcionario precisó además que el sujeto era considerado un objetivo de intermedio valor para el Estado. "Función Judicial, hagan el trabajo que corresponde, que es dejar a los delincuentes donde deben quedarse: en la cárcel", escribió el ministro.

