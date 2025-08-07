Caso Ornato Municipal: Alcaldía de Pujilí concedió contratos para obras en zonas ya intervenidas

La investigación penal al alcalde de Pujilí, José Arroyo, quien fue detenido este 7 de agosto por el<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-ornato-municipal-investigacion-peculado-18-detenidos-20-allanamientos-DH9900720 target=_blank> caso Ornato Municipal</a>, empezó hace 11 meses. Según la Policía,<b> él aplicó una modalidad sistemática</b> <b></b><i><b></b></i><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alcalde-pujili-detenido-presunto-peculado-YH9900089 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/contraloria-general-investiga-gestion-alcalde-pujili-jose-arroyo-XA8200606 target=_blank></a></b> <b></b> <i></i><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/santiago-diaz-pablo-muentes-la-roca-DG9899858 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>