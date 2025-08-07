El alcalde de Pujilí fue detenido con otros funcionarios por presunto peculado

Esta investigación inició<b> tras una denuncia realizada en 2024 por el vicealcalde</b> y dos concejales. Revise: <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/contraloria-general-investiga-gestion-alcalde-pujili-jose-arroyo-XA8200606 target=_blank>La Contraloría General investiga la gestión del alcalde de Pujilí, José Arroyo</a></b> Arroyo fue el<b></b><b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/choque-contra-vivienda-tres-fallecidos-via-pujili-la-mana-FL7508034 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>