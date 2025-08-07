Seguridad
07 ago 2025 , 06:08

El alcalde de Pujilí fue detenido con otros funcionarios por presunto peculado

La Fiscalía señaló que en la administración de José Arroyo, alcalde de Pujilí, se habría adjudicado obras públicas de manera irregular.

   
    Imagen de José Arroyo, alcalde de Pujilí, en el momento que fue detenido por la Policía Nacional.( John Reimberg )
José Arroyo, alcalde de Pujilí, fue detenido por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado por presunto peculado.

El Ministerio Público, que denominó este proceso como Caso Ornato Municipal, reveló que indaga la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante la actual administración del cantón de Cotopaxi.

John Reimberg, ministro del Interior, apuntó que 13 funcionarios de ese municipio han sido capturados y que también fue aprehendida otra empleada pública.

Trascendió que se habrían adjudicado obras ya ejecutadas anteriormente bajo la figura de donaciones.

Esta investigación inició tras una denuncia realizada en 2024 por el vicealcalde y dos concejales.

Arroyo fue el segundo alcalde más votado del país en las elecciones de 2023. Llegó al Municipio de Pujilí, en Cotopaxi, auspiciado por una alianza entre el correísmo, la Izquierda Democrática y el Partido Socialista.

