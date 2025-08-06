El asambleísta Santiago Díaz y el exlegislador Pablo Muentes fueron trasladados a La Roca

El asambleísta Santiago Díaz y el exlegislador Pablo Muentes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, tras un disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI). Ambos estaban recluidos en la Cárcel 4, en Quito. Sin embargo, un informe elaborado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) alertaba del riesgo que corrían en ese penal.

Díaz, quien es procesado por el delito de violación a una menor de doce años, aún es parlamentario. Llegó a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), del que fue expulsado tras conocerse la denuncia en su contra. El 29 de julio, 146 de los 151 asambleístas le pidieron que renuncie.

En medio de la polémica, se conoció que apenas cinco días antes de hacerse pública la denuncia de presunta violación, Díaz propuso en la Asamblea Nacional una modificación del artículo 175 del Código Penal para reducir la edad de consentimiento de una relación sexual de los 18 a los 14 años.

Por otra parte, Muentes fue condenado en marzo pasado a 13 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada. Fue identificado como cabeza de un red criminal que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para obtener fallos a su favor. El exasambleísta integró las filas del Partido Social Cristiano (PSC).

En la cárcel La Roca también está recluido el exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

