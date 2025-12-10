Seguridad
10 dic 2025 , 20:21

Guayas: Un agente de tránsito que trabajaba con ladrones para cometer asaltos en las vías fue capturado

Un vigilante en servicio activo de la CTE simulaba operativos falsos para asaltar a vehículos y camiones. Fue capturado con cinco armas y un inhibidor de señal.

   
  • Guayas: Un agente de tránsito que trabajaba con ladrones para cometer asaltos en las vías fue capturado
    Foto de la chaqueta usada por un vigilantes en servicio activo de la Comisión de Tránsito que colaboraba en asaltos en las vías de Guayas.( Cortesía Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Michael Jeampierre C., un vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), fue capturado en el cantón Milagro de la provincia de Guayas por colaborar en asaltos.

Según describió John Reimberg, ministro del Interior, el funcionario simulaba operativos para lograr detener la marcha de los vehículos para que delincuentes quitaran las pertenencias de los ocupantes de camiones o carros livianos. La detención se logró con información de inteligencia.

Le puede interesar: Un joven de 19 años murió durante operativo militar en Santa Elena, según informe policial

William Calle, jefe policial de la Zona 5, detalló que el agente tenía tres fusiles, dos pistolas, un inhibidor celular de última generación y una moto robada con los logos de la institución de tránsito.

"Hay gente metida en las organizaciones delictivas, especialmente en el tema de tránsito y son los que les hacen parar y le preguntan al conductor 'qué lleva usted' y mucha gente se ha venido quejando que la gente de tránsito les hacen parar y más allá les roba", comentó.

Tres familiares del vigilante también fueron detenidos, por su presunta vinculación a la banda de alias Alan, cabecilla de Los Águilas.

El vigilante recibió prisión preventiva y fue procesado por el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional, que puede acarrear una pena de hasta 13 años en la cárcel.

Lea también: La Policía capturó a un joven de 16 años por un ataque armado en un billar de Durán

Estas aprehensiones se produjo en el marco del operativo Apolo 13.0, también realizado en Naranjal, Jujan y El Empalme. Así, los policías capturaron a 10 presuntos integrantes de las estructuras criminales Las Águilas, Los Choneros y Los Lobos y decomisaron un poco más de USD 8 mil, presuntamente producto de extorsiones y microtráfico.

En El Empalme, los uniformados allanaron la casa de alias Checo, cabecilla de Los Choneros. Ahí la Policía recuperó unos 30 cilindros de gas, motos y carros robados, como un SUV sustraído en Colombia e ingresado ilegalmente al país.

En Naranjal, también liberaron a dos transportistas que fueron despojados de los camiones que conducían y luego secuestrados. El ministro del Interior dijo que un delincuente fue abatido durante el operativo.

Temas
robo
Policía Nacional
asalto
secuestro
Ministerio del Interior
Bloque de Seguridad
Guayas
Noticias
Recomendadas