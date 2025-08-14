El agente de la ATM detenido con un arma y documentos falsos recibió prisión preventiva

El agente de tránsito de Guayaquil, que fue detenido por la Policía Nacional con un arma de fuego y con documentos falsificados, ya cumple prisión preventiva.

Diego Fabrizzio R. fue procesado por los delitos de armas de fuego no autorizadas y falsificación y uso de documentos falsos en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.

El juez de turno dispuso que esté tras las rejas y fuera trasladado al complejo carcelario del Puerto Principal, mientras avanza el proceso penal en su contra.

El hombre tenía 20 placas vehiculares de motocicletas y autos, como también documentos con similares caracteristicas a revisiones vehiculares y matriculación con sellos de cantones como Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre.

Fernando Navas, gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, remarcó que el agente detenido nunca tuvo acceso al sistema de revisión técnica vehicular ni base de datos de la institución.

"Dentro de los recintos de revisión técnica vehicular no existe personal uniformado (...) siempre es personal de la compañía tercera ejecutiva (SGS) y del área de de la dirección del ATM. Nada más", comentó.

La ATM agregó que, del fin del semana al miércoles 13 de agosto, han retenido 15 vehículos con stickers falsos de revisión técnica vehicular.

A la fecha, han identificado más de 100 vehículos con stickers falsos que no constan en la base de datos institucional, pero sí en la base nacional (AXIS). Estas inconsistencias ya fueron reportadas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), señalaron.