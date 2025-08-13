Guayaquil
La Troncal 4 de la Metrovía sigue sin despegar, al tener solo 18 mil pasajeros de los 100 000 que proyectaba

A casi tres meses de su apertura, la Troncal 4 de la Metrovía solo tiene el 18 % de usuarios que proyectaba diariamente. Con próximas rutas alimentadoras, esperan recibir más pasajeros.

   
Han pasado dos meses y tres semanas desde que la Troncal 4 de la Metrovía fue inaugurada, el 23 de junio, con el objetivo de conectar el suburbio de Guayaquil con el centro de la ciudad.

Pero la promesa de transformación todavía enfrenta retos. Como ha reportado Televistazo en la Comunidad, a muchos habitantes del suburbio aún les cuesta adaptarse al nuevo sistema, especialmente por la eliminación de las antiguas líneas urbanas y su reemplazo por buses alimentadores.

"Las paradas son muy lejas, muy lejanas. Han sacado varias líneas que a nosotros nos ayudaba demasiado" dijo una ciudadana en los exteriores de una de las paradas de la reciente ruta de la Metrovía.

La administradora de la Metrovía, Paula Moscoso, asegura que han mantenido reuniones con los vecinos para evaluar el impacto del servicio y ajustar las rutas según sus necesidades.

"Hemos hecho acercamientos con los ciudadanos del suburbio para ver cómo ha sido el impacto del ingreso en Metrovía. Nos hemos sentado en algunas mesas de trabajo, hemos escuchado y seguirán haciendo los ajustes necesarios para que la ciudadanía esté conforme, más que nada", afirmó.

Una de esas modificaciones fue la ampliación de la ruta T4-05, que se sumó a las tres alimentadoras iniciales, tras los pedidos de la comunidad.

Según Moscoso, además del suburbio, hasta ahora se han cubierto zonas como Isla Trinitaria, Trinipuerto y El Cisne. En cuanto al cronograma, dijo que la apertura de las rutas alimentadoras iba a ser cada 15 días, pero que los plazos se ajustaron por solicitudes ciudadanas.

"Sería muy irresponsable por parte de la autoridad abrir todas las rutas alimentadoras sin antes hacer una consulta en campo de cómo está aceptando el ciudadano el sistema Metrovia. Vamos a ir al ritmo que la ciudadanía se vaya acostumbrando", expresó Moscoso.

En cuanto a la demanda, aunque el Municipio de Guayaquil estimaba que la Troncal 4 llegaría a movilizar 100 000 pasajeros diarios. Según cifras actuales, el promedio alcanza 18 600 validaciones diarias, es decir, pasajeros que se embarcan desde alguna de sus estaciones.

"La Troncal 4 no ha terminado de crecer, la Troncal 4 ha abierto apenas cuatro rutas rutas alimentadoras de 11 y la ruta alimentadora lo que hace es hacer que crezca exponencialmente la demanda del sistema. Entonces, ahorita lo que hemos percibido es que sí ha habido también un incremento de demanda no solo en la Troncal 4, sino también en la Troncal 1 y en la Troncal 3 por los pasajeros que están regresando", expresó Moscoso.

Otro de los desafíos del sistema es la informalidad, especialmente por la presencia de tricimotos en zonas donde opera la Metrovía.

"Se toman medidas y se hacen operativos en conjunto con Policía y Fuerzas Armadas para poder un poco palear la situación de la informalidad que vive no solamente ese sector (suburbio de Guayaquil), sino también el sector del Guasmo", señalaron.

Así, a casi tres meses de su apertura, la Troncal 4 avanza entre ajustes logísticos, demandas de la comunidad y mejoras técnicas.

